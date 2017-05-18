Памятник Хмельницкому в Чернигове развернут спиной к Москве

В ближайшее время в Чернигове проведут работы по реконструкции постамента памятника Богдану Хмельницкому, который размещен в одноименном сквере.

Об этом сообщает портал Черниговского горсовета.

Для проведения этих работ уже построены подмостки.

"Планируется, что в ходе этой реконструкции фигуру Хмельницкого работы известного скульптора Ивана Кавалеридзе развернут, установив лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви", – сказано в сообщении.

"Как известно, именно такой была идея автора этого памятника – известного черниговского архитектора Андрея Карнабеда. Но при строительстве объекта тогдашнее партийное руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к тогдашнему обкому партии", – объясняется в нем.

"Андрей Карнабед всю свою жизнь надеялся на то, что в независимой Украине гетмана все-таки развернут лицом к церкви и спиной к Москве", – отмечает горсовет.