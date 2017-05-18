Прокуратура просит судить Януковича без допроса

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Четверг, 18 мая 2017, 12:20

Государственное обвинение просит Оболонский районный суд Киева осуществлять специальное судебное производство в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Об этом представитель обвинения Руслан Кравченко заявил в четверг в суде.

"Поскольку обвиняемый умышленно скрывается за пределами страны с целью уклонения от ответственности, мы просим суд применить процедуру специального судебного производства", – сказал Кравченко.

"Рассмотрение уголовного производства считаю возможным без допроса обвиняемого", – добавил прокурор.

Также Кравченко подчеркнул, что сторона обвинения заинтересована в справедливом суде, поэтому возможен суд присяжных при желании Януковича.

"Решение о суде присяжных может принять только обвиняемый", – заявил прокурор.

Роман Кравец, УП

Темы: Янукович суд прокуратура
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