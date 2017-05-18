Зубко говорит, что население исправно платит за комуслуги

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Четверг, 18 мая 2017, 12:45

Вице-премьер министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко отмечает высокую дисциплинированность населения Украины в оплате за ЖКУ.

Об этом он сказал на заседании правительства 18 мая.

"Платежная дисциплина в этом году – на высоком уровне... В частности платежная дисциплина населения составляет 94%. Если сравнивать 2016 и нынешний год, население оплатило средств в денежном объеме – на 6 миллиардов больше", – сказал министр.

Валентина Романенко, УП

Темы: ЖКХ
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