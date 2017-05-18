Прокурор обвинил адвокатов Януковича в манипуляциях

Представитель государственного обвинения по делу экс-президента Виктора Януковича Руслан Кравченко обвиняет защиту Януковича в манипуляциях.



Об этом он заявил на брифинге в четверг после суда.



"Все общество в кавычках "увидело", как Янукович хочет принимать участие в заседаниях.



Все заявления Януковича о видео конференциях были направлены только на затягивание процесса. Ему было предложено три варианта связи, но он своим правом не воспользовался", - отметил он.



"Относительно заявлений адвокатов, ростовский суд ждал разрешение Оболонского райсуда включения Януковича. Все заявления только направлены на манипулирование мнением общества", - сказал Кравченко.



Также прокурор обвинил адвокатов Януковича в затягивании по просьбе о переносе судебного заседания в четверг.



"Защитникам были ранее сделаны фотокопии всех материалов", - сказал он.



Как известно, Оболонский райсуд Киева объявил перерыв в подготовительном судебном заседании по делу экс-президента Виктора Януковича в 10:00 29 мая.



Ранее Оболонский районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.



Однако Ростовский суд заявил, что получить обращения от Оболонского суда для того, чтобы организовать видеосвязь.



Однако Оболонский райсуд Киева отказался обращаться о международной правовой помощи в минюста России и Ростовского областного суда в отношении официального видеовключения Виктора Януковича.



28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил подозрение экс-президенту Виктору Януковичу в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины.



Украинская правда