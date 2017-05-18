ГПУ хочет, чтобы суд конфисковал все арестованное имущество Януковича

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Четверг, 18 мая 2017, 14:31

Генеральная прокуратура намерена просить Оболонский районный суд Киева конфисковать все арестованное имущество бывшего президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Об этом "Українським новинам" сообщил прокурор Руслан Кравченко.

"Если будет обвинительный приговор – будет (заявлена) конфискация. Это будет конфискация всего, что под арестом", – сказал он.

При этом прокурор отказался назвать общую стоимость всего арестованного имущества, которое прокуратура будет просить конфисковать.

По словам Кравченко, в деле будет заявлен гражданский иск о возмещении ущерба.

Как сообщалось, 18 мая Оболонский райсуд Киева объявил перерыв в подготовительном судебном заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича до 10 часов 29 мая.

Темы: Генпрокуратура Янукович суд
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