Во Львове забросали мусором магазин Roshen

Неизвестные забросали мешками с мусором вход в магазин Roshen на ул. Владимира Великого, 26 в Львове.

Об этом пишет в четверг Zaxid.net.

http://zaxid.net/news/showNews.do?firmoviy_magazin_rozhen_u_lvovi_zakidali_mishkami_zi_smittyam&objectId=1426146

По информации издания, это произошло 17 мая поздно вечером. Рядом с мешками с мусором хулиганы оставили самодельные плакаты с надписями "Верни ВК" и "Убери мусор".

Фото заваленного мусором входа в фирменный магазин "Рошен" было сделано около 23:30. Автор снимков говорит, что не видел лиц, которые его туда принесли.

Дежурный менеджер магазина подтвердила, что утром перед магазином обнаружили мешки с мусором. Работники Roshen самостоятельно убрали их, в полицию не обращались. Официально пресс-служба Roshen пока не прокомментировала этот инцидент.

Фото: Игорь Пелещак

Фото: Игорь Пелещак

Как ранее сообщал председатель СБУ Василий Грицак, за акциями против магазинов "Рошен" стоят экс-депутаты Андрей Клюев и Владимир Олейник, а также лидеры так называемого "Антимайдана".

По словам мэра Львова Андрея Садового, в городе скопилось более 7 тысяч тонн отходов, которые некуда вывозить.