Во Львове забросали мусором магазин Roshen

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Четверг, 18 мая 2017, 15:48

Неизвестные забросали мешками с мусором вход в магазин Roshen на ул. Владимира Великого, 26 в Львове.

Об этом пишет в четверг Zaxid.net.

http://zaxid.net/news/showNews.do?firmoviy_magazin_rozhen_u_lvovi_zakidali_mishkami_zi_smittyam&objectId=1426146

По информации издания, это произошло 17 мая поздно вечером. Рядом с мешками с мусором хулиганы оставили самодельные плакаты с надписями "Верни ВК" и "Убери мусор".

Фото заваленного мусором входа в фирменный магазин "Рошен" было сделано около 23:30. Автор снимков говорит, что не видел лиц, которые его туда принесли.

Дежурный менеджер магазина подтвердила, что утром перед магазином обнаружили мешки с мусором. Работники Roshen самостоятельно убрали их, в полицию не обращались. Официально пресс-служба Roshen пока не прокомментировала этот инцидент.

Фото: Игорь Пелещак
Фото: Игорь Пелещак
Фото: Игорь Пелещак
Фото: Игорь Пелещак

Как ранее сообщал председатель СБУ Василий Грицак, за акциями против магазинов "Рошен" стоят экс-депутаты Андрей Клюев и Владимир Олейник, а также лидеры так называемого "Антимайдана".

По словам мэра Львова Андрея Садового, в городе скопилось более 7 тысяч тонн отходов, которые некуда вывозить.

Темы: Львов Roshen Порошенко чрезвычайное происшествие
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Комментарии — 2
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IP: 46.164.166.---peanch18.05.2017 16:31
"Прибери сміття" - это они немного адресом ошиблись.. пл. Ринок, 1 - там на счет мусора.
а вконтакте - на жд вокзал и вперед на восток.
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IP: 91.201.247.---inpolis201118.05.2017 16:26
А "хатку" Садового закидати слабо? Чи вивозити львівське сміття має президент? Вміли нас-рати, вчіться й прибирати...
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