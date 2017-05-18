ВАСУ отказался приостановить действие указа Порошенко по Артеменко

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Четверг, 18 мая 2017, 16:09

Высший административный суд отказался приостановить действие указа президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства и решение Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Артеменко.

Об этом "Українським новинам" сообщила представитель пресс-службы суда Галина Гаевская.

"Сегодня состоялось судебное заседание по рассмотрению вопроса об обеспечении административного иска по делу. Ходатайство об этом поступило от представителя Артеменко – адвоката Леонида Сивакова. В удовлетворении ходатайства отказано", – сообщила она.

Защита депутата просила остановить действие указа в части прекращения гражданства Артеменко и действие решения парламента о досрочном лишении мандата депутата.

Отмечается, что ВАСУ отказал в данной просьбе, поскольку законодательством не предусмотрена возможность обеспечения иска путем приостановки действия актов президента и Рады.

По сути иск Артеменко будет рассмотрен судом 30 мая в 11:30.

Как сообщалось, 16 мая Верховная Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Андрея Артеменко, избранного в парламент по списку Радикальной партии.

Как известно, в феврале 2017 года издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

Позже Артеменко заявил, что его слова об "аренде Крыма" неправильно истолковали.

29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

Темы: гражданство суд
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