Луценко назвал дату своего отчета в Раде

348 просмотров
0
Четверг, 18 мая 2017, 17:07

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о намерении выступить в Верховной Раде в среду, 24 мая, с докладом о годе работы на этой должности.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Предварительно, думаю, что это среда", - сказал он.

На вопрос, готовит ли генпрокурор внесение в парламент представления о снятии неприкосновенности с кого-то из народных депутатов, генпрокурор ответил: "Там и услышите".

Как сообщалось, Луценко уже отчитался за год работы инфографикой в Facebook. В ней глава ГПУ похвастался тем, что при нем в суд было направлено 7006 обвинительных актов, включая дело бывшего президента Виктора Януковича.

Читайте также: Год в кресле генпрокурора: восемь главных провалов Луценко

Темы: Луценко Верховная Рада Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Прокуратура закончила расследование по "янтарной мафии" Ровенщины 17 мая 2017, 10:37
Береза требует лишить Вилкула-младшего неприкосновенности 16 мая 2017, 10:53
Как президент с генпрокурорами Бойко спасали. Текст представления 16 мая 2017, 09:30
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украинская прокуратура оформила подозрение Сталину и Берии
"Киевстар" и Vodafone уже заблокировали российские соцсети
Дело Шеремета: СБУ рассказала об Устименко и не объяснила удаленные видео
Reuters: У штаба Трампа было 18 контактов с РФ, общались и с Медведчуком
Все новости
Берегиня

Водитель в вышиванке

Ссылки недели

Много искусства, науки и красоты