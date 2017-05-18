Луценко назвал дату своего отчета в Раде

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о намерении выступить в Верховной Раде в среду, 24 мая, с докладом о годе работы на этой должности.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Предварительно, думаю, что это среда", - сказал он.

На вопрос, готовит ли генпрокурор внесение в парламент представления о снятии неприкосновенности с кого-то из народных депутатов, генпрокурор ответил: "Там и услышите".

Как сообщалось, Луценко уже отчитался за год работы инфографикой в Facebook. В ней глава ГПУ похвастался тем, что при нем в суд было направлено 7006 обвинительных актов, включая дело бывшего президента Виктора Януковича.

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