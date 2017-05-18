Госсекретарь Минстеця: Интернет-санкции не ограничивают свободу слова

Применение санкций против российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" не имеет никакого отношения к притеснениям свободы слова.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко во время круглого стола, передает Укринформ.

"Абсолютно странно слышать, что есть ограничение свободы слова, когда мы говорим о санкциях против "Вконтакте" и "Одноклассники", ведь три года у нас идет война и, честно говоря, я не слышал, что бы именно эти сети были форпостом свободы слова... Ну, не имеют ни "Одноклассники", ни "ВКонтакте" никакого отношения к свободе слова. Никто не ограничивает свободу слова тем, что запрещает, ограничивает управления, работу в некоторых видах коммуникации", - сказал он.

Биденко добавил, что речь не идет о какой-то политической борьбе или ограничения свободы слова: "Ведь в чем смысл ограничения, если и социальная сеть, где больше всего могут критиковать власть – она не ограничивается?"

Госсекретарь МИП отметил, что ограничительные меры наложены "на ту среду, которая несет потенциальные угрозы Украине". Кроме того, они направлены против российского бизнеса, который зарабатывает на украинцах.

Отдельно Биденко отметил негатив, который "Вконтакте" несет для малолетних пользователей соцсетей: "Эти все" синие киты "- это такой эксперимент, который лежит на поверхности. Который не имеет отношения к тому, что реально происходит в "Вконтакте" по отношению к детей от 6 и до 15 лет. Как только вы начнете конкретно изучать, что там есть, то у вас действительно волосы дыбом встанут. Это я вам говорю как отец".

Госсекретарь также указал на то, что санкции являются временной мерой, "который воплощается в период особого состояния, в период фактически войны".

Как известно, ведущие украинские операторы мобильной связи "Киевстар" и "Vodafone-Украина" заблокировали доступ пользователей ко всем российских сайтов, попавших в список санкций.