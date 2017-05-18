День в АТО: 11 обстрелов, 1 раненый

123 просмотра
0
Четверг, 18 мая 2017, 18:42

Интенсивность обстрелов позиций Вооруженных сил Украины уменьшилась - с начала суток боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Приморском направлении было зафиксировано больше всего фактов применения незаконными вооруженными формированиями оружия против украинских защитников.

Утром они вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям ВС Украины в районе Широкино, Гнутово, Водяного.

По позициям у Марьинки НВФ провели обстрел из 82-мм минометов. Неподалеку Новотроицкого украинских воинов обстреливал вражеский снайпер, а по воинам сил АТО, которые обороняют Красногоровку, боевики стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и зенитной установки.

"Донецкое направление. Обстреляв утром из БМП и крупнокалиберных пулеметов один из наших опорных пунктов возле Луганского, что на Светлодарской дуге, бандформирования несколько снизили свою огневую активность. Днем они только один раз применяли оружие против подразделений сил АТО. Это произошло в районе поселка Зайцево. Противник использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

На Луганском направлении боевики в течение дня только один раз нарушили "тишину": один из опорных пунктов ВСУ в районе Крымского противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Согласно информации штаба АТО, с начала суток один украинский воин получил ранения.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки в АТО: 52 обстрела, 5 украинских военных ранены 18 мая 2017, 07:41
День в АТО: 30 обстрелов, 2 раненых 17 мая 2017, 19:22
Боевики обстреляли Старую Авдеевку из всех типов стрелкового оружия и РПГ 17 мая 2017, 18:48
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
На Таймс-сквер автомобиль врезался в прохожих, много раненых
Украинская прокуратура оформила подозрение Сталину и Берии
"Киевстар" и Vodafone уже заблокировали российские соцсети
Дело Шеремета: СБУ рассказала об Устименко и не объяснила удаленные видео
Все новости
Истории пяти семей

Что для крымских татар значит 18 мая

Канны-2017

Французский поцелуй Беллуччи и самые стильные Турман и Сарандон