День в АТО: 11 обстрелов, 1 раненый

Интенсивность обстрелов позиций Вооруженных сил Украины уменьшилась - с начала суток боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Приморском направлении было зафиксировано больше всего фактов применения незаконными вооруженными формированиями оружия против украинских защитников.

Утром они вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям ВС Украины в районе Широкино, Гнутово, Водяного.

По позициям у Марьинки НВФ провели обстрел из 82-мм минометов. Неподалеку Новотроицкого украинских воинов обстреливал вражеский снайпер, а по воинам сил АТО, которые обороняют Красногоровку, боевики стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и зенитной установки.

"Донецкое направление. Обстреляв утром из БМП и крупнокалиберных пулеметов один из наших опорных пунктов возле Луганского, что на Светлодарской дуге, бандформирования несколько снизили свою огневую активность. Днем они только один раз применяли оружие против подразделений сил АТО. Это произошло в районе поселка Зайцево. Противник использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

На Луганском направлении боевики в течение дня только один раз нарушили "тишину": один из опорных пунктов ВСУ в районе Крымского противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Согласно информации штаба АТО, с начала суток один украинский воин получил ранения.

Украинская правда