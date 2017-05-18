Шарина: Изъятые в украинской библиотеке материалы, были подброшены

Бывший директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина заявила, что изъятые в учреждении материалы, ставшие основанием для возбуждения в отношении ее дела об экстремизме, были подброшены.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос гособвинителя, известно ли ей о том, что книга Дмитрия Корчинского была признана экстремистским материалом.



"Эта книга Корчинского была изъята при обыске в 2010 году. Мы постоянно отслеживали судьбу книг в судах, их внесение в реестр. Как только эта книга была внесена в список экстремистских материалов, были составлены соответствующие акты, в которых указано, что физически книги в библиотеке нет, поскольку она изъята при обыске в 2010 году", - заявила Шарина, передает российский "Интерфакс".



Она отметила, что "эта книга в соответствии с предметным указателем была в библиотеке в единственном экземпляре". "Поэтому нас удивило, что аналогичная книга была изъята при обыске в 2015 году", - сказала Шарина.



По ее словам, обнаруженный диск с песнями о запрещенной в РФ организации УНА-УНСО, был запечатан и не принадлежал библиотеке.

"Кроме журнала "Барвинок", ничего из того, что было перечислено в протоколе обыска, на абонементе не было", - сказала она, добавив, что знает об этом со слов библиотекарей, так как непосредственно с книгами и читателями не работает.



В ходе обыска несколько сотрудников библиотеки были удалены из здания, а сама Шарина прибыла только спустя почти пять часов после его начала, когда закончился обыск у нее дома.

"Я собиралась записать в протоколе обыска, что книги были подброшены, но следователь Лопаев просто убрал документ в сумку и доставил меня в следственный отдел", - сказала Шарина.



Также Шарина отвергла обвинение в растрате (ч.3 ст.160 УК РФ). Она пояснила, что 21 декабря 2010 года в библиотеке был произведен обыск в рамках статьи 282 УК РФ (экстремизм), в ходе которого было изъято библиотечное имущество, в связи с чем по согласованию с департаментом культуры города Москвы было принято решение об обращении к адвокату.

В качестве адвоката был приглашен Александр Еким, который присутствовал на допросах, готовил жалобы на обыск в библиотеке, оспаривал законность изъятия имущества (книг) и так далее, в связи с чем ему был выплачено вознаграждение.



"Сумма гонорара Екиму была согласована с управлением департамента культуры, о чем свидетельствуют документы, и составила 297 тысяч рублей, которые были выплачены в три квартала, так как в квартал можно было выплатить не более 100 тысяч рублей",- пояснила Шарина.



По словам экс-директора библиотеки, нанятые ей юристы Кристина Шмелева и Наталья Пустовалова выполняли предусмотренные открывшейся ставкой юриста функции, работая по совместительству и распределяя обязанности между собой: готовили документы для реорганизации учреждения, отслеживали на соответствие законодательству документооборот и, в частности, решение трудовых споров.

Порекомендовал их Шариной ее адвокат Роман Карпинский, чьи услуги оплачивались директором из своего кармана, а не из бюджета библиотеки.



"При ознакомлении с материалами дела выяснилось, что фактически работу двух юристов выполняла одна Шмелева, что стало для меня неожиданностью. Если бы кто-то из них об этом сообщил, то можно было бы заключить соответствующий гражданско-правовой договор",- сказала бывший директор.



На заседание не явился свидетель обвинения Сергей Сокуров, бывший сотрудник Библиотеки украинской литературы, неоднократно, по данным защиты, писавший жалобы на своих бывших коллег. Председательствующая Елена Гудошникова постановила, учитывая согласие прокурора, рассмотреть дело без его участия.



Допрошенный по просьбе обвинения следователь Дмитрий Лопаев заявил, что при проведении обыска, в ходе которого была изъята запрещенная литература, не было допущено никаких нарушений. Вместе с тем, он признал, что не знал, что в качестве понятых привлечены читатели, чье поведение ранее вызывало вопросы у коллектива учреждения, и которые во время обыска были замечены активно помогающими оперативникам.



28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего ее директор Шарина была задержана. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).



Шарина была заключена под домашний арест, который неоднократно продлевался судом и продолжается до сих пор.



По данным СКР, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.



5 апреля 2016 года директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которое впоследствии было закрыто в 2013 году.



По версии обвинения, директор библиотеки "нарушая законодательство, организовала получение платёжных поручений с расчетного счета департамента финансов города Москвы на расчетной счёт московской коллегии адвокатов общей суммой 297 тысяч рублей", а также совершила растрату на сумму 3,2 млн рублей, устроив по документам на работу знакомых ее юриста, обеспечив их зарплатой и страховкой.

Таким образом, Шариной был нанесен ущерб в 3,5 млн рублей.



В начале февраля защита Шариной обратилась в Страсбургский суд с жалобой на условия ее домашнего ареста.