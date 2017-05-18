СЦКК: Боевики обстреляли жилые сектора Бердянского и Широкино

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Четверг, 18 мая 2017, 22:47

Пророссийские боевики вечером 18 мая обстреляли жилой сектор на восточной окраине населенного пункта Бердянское, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие большого калибра.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.

"В результате попадания снарядов, полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. В результате системных обстрелов со стороны НВФ по всей улице почти не осталось ни одного целого приусадебного дома", - говорится в сообщении.

Согласно информации, чуть позже был обстрелян жилой сектор поселка Широкино.

Вследствие обоих обстрелов никто из мирных жителей не пострадал.

Украинская правда

Темы: АТО
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