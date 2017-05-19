Гройсман рассказал о преимуществах пенсионной реформы

219 просмотров
0
Пятница, 19 мая 2017, 02:31

Предложенный Кабинетом Министров проект пенсионной реформы предусматривает восстановление социальной справедливости и позволяет побороть теневую занятость.

Об этом сказал в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

"Должна быть установлена справедливость. Если я работаю 35 лет и добросовестно плачу отчисления, я должен получить достойную пенсию. И новая система - способ бороться с теневой занятостью и способ преодолеть дефицит бюджета пенсионного фонда. Мы за 7-10 лет уменьшим дефицит бюджета пенсионного фонда и выведем его (дефицит) в ноль, а люди будут получать достойные выплаты", - отметил глава правительства и добавил, что добросовестная уплата взносов будет работать в интересах борьбы с зарплатами в конвертах.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в пенсионной системе близка к катастрофической, и бездействие будет вести только к ухудшению. Проблема, по словам Гройсмана, заключается не только в том, что дисциплина выплаты единого социального взноса - ключевого источника наполнения бюджета пенсионного фонда - довольно низкая, но и в том, что стаж людей, которые выходят на пенсию - обычно недостаточен.

Между тем, именно дисбалансы в трудовом стаже обусловливают ситуацию, когда человек, который имеет 35 лет стажа, получает такую же минимальную пенсию, что и человек, работавший значительно меньше, или не работавший вовсе.

При этом, говоря о возможной поддержке реформы в парламенте, Гройсман отметил: "Это не политика. Это математическая реформа. И она требует принятия. Вряд ли можно быть против повышения пенсий для 9 млн пенсионеров, против отмены налогообложения работающим пенсионерам. Это комплексные решения, которые выведут пенсионную систему на новый уровень. Я уверен, что мы найдем количество голосов для принятия инициатив".

Он также добавил, что после принятия парламентом проекта закона пенсионной реформы правительство до конца года обеспечит повышение и осовременивания пенсий военным-пенсионерам.

Темы: пенсии реформы Гройсман
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Все там будем". Что надо знать о пенсионной реформе Гройсмана 18 мая 2017, 12:25
Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе 17 мая 2017, 13:49
Гройсман хочет принятия закона о пенсионной реформе до каникул Рады 17 мая 2017, 13:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Гройсман: Предлагаю рассмотреть вопрос доверия к правительству на следующей неделе
Дело Шеремета: СБУ заявляет, что пропавшие записи с камер отдали следователю
На Таймс-сквер автомобиль врезался в прохожих, много раненых
Украинская прокуратура оформила подозрение Сталину и Берии
Все новости
Истории пяти семей

Что для крымских татар значит 18 мая

Новая жизнь

Как пара покинула столицу и получает удовольствие от жизни в деревне