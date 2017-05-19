США начали пересмотр торгового соглашения с Канадой и Мексикой

797 просмотров
0
Пятница, 19 мая 2017, 07:01

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уведомил Конгресс США о планах администрации Дональда Трампа пересмотреть соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой (NAFTA).

Об этом пишет DW.com.

"Договор NAFTA был согласован 25 лет назад, за это время наши экономика и бизнес заметно изменились, а NAFTA - нет. Многие положения устарели и не соответствуют современным стандартам", - говорится в письме Лайтхайзера.

По его словам, Вашингтон намерен добиться "своевременных и ощутимых результатов для американских потребителей, предпринимателей, фермеров и рабочих".

Непосредственные переговоры с Канадой и Мексикой начнутся не ранее 16 августа текущего года, говорится в пресс-релизе торгового представительства США.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал разорвать договор NAFTA и высказывал мнение, что "это худшая торговая сделка, когда-либо заключенная" Вашингтоном.

26 апреля стало известно, что Трамп решил не прекращать сотрудничество в рамках этого соглашения, но намерен добиваться более выгодных условий торговли для США.

Темы: США Канада торговля
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На заседании ОБСЕ говорили о депортации крымских татар 19 мая 2017, 06:38
США отправили еще один авианосец к берегам Северной Кореи 19 мая 2017, 05:18
Трамп: назначение спецпрокурора по связям с РФ вредит стране 19 мая 2017, 04:25
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 19 мая. Конец эпохи Балоги, гудок Ахметова и новый город Днипро
АТО: 40 обстрелов, боевики применили 122-мм артиллерию
США отправили еще один авианосец к берегам Северной Кореи
Верхняя палата парламента Канады поддержала ЗСТ с Украиной
Все новости
Былые времена

Публичные люди о своих приключениях во Вконтакте

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Сараево