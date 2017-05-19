АТО: 40 обстрелов, боевики применили 122-мм артиллерию

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Пятница, 19 мая 2017, 07:38

В течение прошлых суток, 18 мая, противник 40 раз открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Количество вражеских вооруженных провокаций выросла с наступлением сумерек, говорится в сообщении.

Так, на Приморском направлении зафиксировано около 25 вражеских обстрелов. В частности, по укреплениям сил АТО в районе Широкиного, Водяного, Талаковки, Лебединского и Бердянского боевики неоднократно били из минометов калибра 120 мм. Защитники Широкиного также были обстреляны из вражеских артиллерийских систем калибра 122 мм. Из более легкого вооружения противник осуществлял обстрелы опорных пунктов ВСУ неподалеку Богдановки, Чермалыка и Павлополя.

Донецкое направление. Здесь сложной ситуация остается в южном пригороде Авдеевки. Вечером противник обстреливал украинских воинов на этом участке фронта из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов. Также из 82-мм минометов боевики били по позициям ВСУ вблизи Каменки. Неподалеку Невельского они вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. А в районе Зайцевого бандформирования несколько раз били по позициям сил АТО из гранатометов различных систем и вооружения БМП.

Луганское направление. На этом участке фронта в течение минувших суток зафиксировано 5 фактов применения боевиками оружия. В частности, вечером незаконные вооруженные формирования обстреливали украинских воинов у Троицкого из 82-мм минометов и гранатометов. А в районе Малинового, Новозвановки и Новоалександровки били из гранатометов и стрелкового оружия.

В штаба АТО уточнили, что за прошедшие сутки террористы вновь целились в жилые районы украинских городов из запрещенного минскими соглашениями оружия крупного калибра.

Так, обстреляв из минометов 18 мая утром Красногоровку, враг не остановился, уже вечером пророссийские бандформирования осуществили обстрел жилого сектора на восточной окраине населенного пункта Бердянское, применив минометы калибра 120 мм. Вследствие попадания снарядов полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. Никто из мирных жителей не пострадал.

На протяжении прошедших суток 3 военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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