В оккупированном Крыму предлагают пересмотреть право собственности на землю

Российские оккупационные власти Крыма предлагают прекратить права собственности на участки и недвижимость, оформленные Украиной.

Об этом пишет газета Коммерсант.

В проекте закона (копия есть у "Ъ") указывается, что до 1 января 2021 года права на участки и расположенную на них недвижимость могут прекращаться, если земля находится на территории общего пользования (парки, пляжи, объекты культурного наследия, заповедники и т. д.), используется не по целевому назначению.

Кроме того, отмечается, что есть земли, которые были выданы украинскими госорганами в обход законов Украины.

"Например, посреди Ливадийского парка или в заповеднике может быть участок с домом, и у владельцев есть документы украинских органов власти, которые были выданы в обход украинских же законов",— сообщила глава оккупационного комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

При этом газета цитирует крымского юриста, который считает, что такое решение может привести к социальной напряженности в регионе.

Региональные власти надеются расчистить большую часть площадок, где документация вызывает сомнения, до 2021 года. По разным оценкам, общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, превышает $1 млрд.