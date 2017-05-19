Судьи КС не смогли избрать себе председателя

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Пятница, 19 мая 2017, 10:45

Судьи Конституционного суда во время специального пленарного заседания 18 мая не смогли выбрать себе главу.

Об этом сообщила 19 мая в комментарии "Укринформу" руководитель пресс-службы суда Наталья Муха.

"Вчера было заседание, на котором тайным голосованием избирали главу Конституционного суда. Никого не выбрали. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру на должность председателя, не набрал достаточного количества голосов, поэтому будут еще одни выборы", – сказала она.

По словам Мухи, дата проведения следующего заседания по вопросам избрания председателя пока не известна.

В то же время осведомленный собеседник агентства сообщил, что судьей, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы КСУ, был Владимир Мойсик.

Сейчас обязанности председателя КСУ как старший по возрасту судья исполняет Юрий Баулин, однако его полномочия судьи заканчиваются 3 июня 2017 года. В этот день заканчиваются полномочия еще одного судьи КСУ – Сергея Вдовиченко. Оба в свое время были назначены по квоте президента.

Таким образом после 3 июня КСУ будет работать в составе лишь 13 судей. В то же время для избрания председателя необходимо, чтобы за кандидата проголосовало не менее 10 судей.

В случае неизбрания нового главы по 3 июня, его обязанности будет исполнять старший по возрасту судья Виктор Кривенко.

Темы: КС
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