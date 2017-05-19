В Кремле ищут письмо девятилетнего сына Сущенко к Путину

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Пятница, 19 мая 2017, 11:46

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, узнав, что сын украинского журналиста Романа Сущенко написал письмо Владимиру Путину, пообещал разыскать его.

Такое заявление он сделал 18 мая, отвечая на вопрос журналиста, получали ли в Кремле соответствующее письмо, передает "Интерфакс-Украина".

"Я, к сожалению, не обладаю такой информацией, и первый раз от вас это слышу. Мне нужно это проверить. Я просто не слышал об этом ни разу", - сказал Песков.

"Мне нужно узнать. Я проверю и узнаю, было ли такое обращение", - пообещал пресс-секретарь президента.

Как известно, 17 мая адвокат Сущенко Марк Фейгин рассказал, что передал российским властям письмо девятилетнего сына Сущенко Максима, в котором тот просит Путина отпустить отца.

"Получается так, что для моей мамы и сестры, которые со мной в Киеве, глава семьи теперь я. Поэтому обращаюсь к вам лично. От вас многое зависит в судьбе моего отца, и в моей судьбе тоже. Надеюсь, что эта история, благодаря и моему письму, закончится и отец вернется домой. Мне девять лет и я один семью не потяну. Так что выручите меня", – говорится в письме.

Юрист также опубликовал фото письма:

 

30 сентября 2016 года в нарушение международных правил корреспондента информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже, назвав сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Темы: Сущенко Росcия Путин политзаключенные
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