За сутки боевики ранили 3 бойцов

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Пятница, 19 мая 2017, 12:49

За минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины ни один украинский военный не погиб, трое бойцов были ранены.

Об этом сообщил на ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Погибших в рядах украинских войск нет, трое получили ранения", – сказал он.

Одного ранило в районе Авдееки, двух других – в селе Бердянское, уточнил Лысенко позже "Украинской правде".

По данным штаба, на луганском направлении интенсивность обстрелов немного снизилась, за сутки было 5 обстрелов боевиков. Большинство из провокаций произошли в Попаснянском районе.

На донецком направлении было 12 обстрелов, 5 из них – из тяжелого вооружения. Горячее всего было в Авдеевке, где с 17-ти часов четверга более 5 часов длился обстрел из тяжелого вооружения. Было выпущено более 80 мин и артиллерийских снарядов. Также минометные обстрелы произошли в Каменке и шахте Бутовка.

На Светлодарской дуге противник Украины нарушил режим "тишины" один раз, применял и бронетехнику. По три обстрела боевиков были в районах Зайцево и Донецкого аэропорта.

 

На мариупольском направлении было 23 обстрела, 9 из тяжелого вооружения.

На рассвете состоялся 30-минутный обстрел Красногоровки из легкого и тяжелого вооружения. Боевики выпустили 28 мин, а пополудни оккупанты применили миномет и под Марьинкой. Позже две провокации произошли на севере Волновахского района.

Вечером основные боевые действия развернулись на участке Павлополь – Широкино. Около 2,5 часов оккупанты обстреливали несколько передовых позиций Вооруженных сил Украины. В конце суток были преимущественно провокационные обстрелы.

Кроме того, боевики обстреляли жилой сектор на юге мариупольского направления. На восточной окраине села Бердянское от прямого попадания мины полностью разрушены два жилых дома и еще несколько зданий получили серьезные  повреждения.

Позже боевики обстреляли и жилой сектор Широкино. Подробности разрушений выясняют.

К счастью, никто из мирных жителей от этих двух обстрелов не пострадал.

Кроме того, Служба безопасности Украины в очередной раз обнаружила в зоне АТО средства поражения российского производства. В частности, в Николаевке обнаружили гранату РГМ 1993 года изготовления, которых не было на вооружении ВСУ, тротил, патроны и т.п. А под Глициновкой обнаружили отстреленный реактивный огнемет "Шмель", созданный в России в 2009 году

Алена Рощенко, УП

Темы: АТО Донбасс боевые действия
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