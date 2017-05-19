Радикальная партия закрыла свою страницу Вконтакте

Радикальная партия Олега Ляшко удалила свою страницу с российской соцсети Вконтакте, которая запрещена указом президента Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины.

"После сообщения КИУ Радикальная партия Олега Ляшко удалила страницу в российской социальной сети "Вконтакте". Ждем оперативных действий от "Оппозиционного блока", - говорится в сообщении.

16 мая 2017 Президент Петр Порошенко пообещал закрыть свои официальные страницы в российских соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

15 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Более о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети