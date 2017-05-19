Лещенко о запрете соцсетей: Этим занимаются авторитарные режимы

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Пятница, 19 мая 2017, 14:50

Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко считает, что запрет в Украине социальных сетей, созданных в России, свидетельствует об авторитарных наклонностях властей.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады 19 мая, комментируя санкции, инициированные Советом национальной безопасности и обороны и поддержанные президентом Петром Порошенко.

По мнению Лещенко, фокус внимания общества переводят с борьбы с коррупцией на "поиск внутренних врагов".

"То, что было на этой неделе, я считаю – путь к авторитаризму. Нельзя вводить цензуру. Нельзя заниматься тем, чем занимаются авторитарные режимы: Северная Корея, Китай, Россия, африканские деспотии. Нельзя блокировать социальные сети и программы, созданные украинскими айтишниками, словно это борьба с российской пропагандой", – сказал он  

Лещенко полностью поддерживает Интернет-ассоциацию Украины, "потому что истинные цели интернет-цензуры – это создание политической цензуры".

"Начали с ВКонтакте, бухгалтерской программы 1C, дальше будут блокировать украинские сайты, дальше будут блокировать украинские социальные сети, украинских пользователей – для того, чтобы информация о том, что является истинным лицом этой власти, не попадала к людям, чтобы люди не мобилизовались на протесты и чтобы коррупционеры дальше находились при власти", – заявил нардеп

"И полностью согласен с Александром Ольшанским, который является одним из "родителей украинского интернета", что это все делается с одной целью: потом переключиться на внутренние ресурсы", – добавил он.

Лещенко также сообщил, что 18 мая у него на приеме был представитель компании 1C Вадим Мазур.

"Он сказал, что их внесли в этот санкционный список абсолютно незаконно. Они являются украинскими производителями программного обеспечения – вот их свидетельства, которые могут это подтвердить. У них есть все разрешения, но их включили в санкционный список для того, чтобы зачистить рынок программного обеспечения", – заявил депутат.

В свою очередь, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк сказал: "Как человек, как отец и как депутат не понимаю завываний о большом вреде украинской экономике и людям закрытия соцсетей. Во время войны иметь в сердце украинской нации инструмент не только политического и идеологического влияния, но и инструмент аморального влияния на нации, – это преступление".  

"Почему они такие популярны среди молодежи? Абсолютно бесконтрольный доступ ко всем аморальных сайтов мира – это нормально? Родители, которые не разбираются в этом, не понимают, почему там дети. Смеяться над этим значит помогать врагу влиять на наших людей", – добавил он.

"Кто говорит о том, что это нарушение свободы слова, – у нас есть прекрасные возможности высказывать свои слова: сайты "Украинской правды", наконец современные западные, цивилизационные инструменты Twitter, Facebook и прочие. Пожалуйста, используйте. А враг должен быть у себя дома", – заявил Березюк.

Алена Рощенко, УП

Темы: соцсети интернет санкции Порошенко Лещенко
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IP: 91.225.198.---Бабушкин19.05.2017 15:08
Цинизмом назвала представитель МИД РФ отключение сетей Украины от от кремлёвских тролей.
СУПЕРЦИНИЗМОМ называю всех московитских уродов, которые аннексировали Украинский Крым, развязали и поддерживаю войну против Украины на Донбассе, да ещё и называют цинизмом блокирование пропагандистских, бессовестных Одноклассников, ВК и прочей нечисти, льющей грязь на наших пользователей сетей. Запомните - мы вас друзьями и братьями НИКОГДА уже называть не будем.
Ненавижу предателей, убийц, воров и захватчиков.
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IP: 5.1.27.---peanch19.05.2017 14:58
При авторитарном режиме господин Сергей, любитель одалживать миллионы на улучшение своих жилищных условий, давно бы уже сидел и рассказывал бы басни сокамерникам.
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