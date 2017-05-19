В результате взрыва в Кропивницком пострадал полицейский – Старенький

Пострадавший в Кропивницком от взрыва авто является оперуполномоченным СИЗО.

Об этом в своем Facebook сообщил бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

"Пострадавшим является оперуполномоченный СИЗО Кропивницкого. Предварительная информация - взрывчатка была заложена в автомобиль в связи с его профессиональной деятельностью. Но это еще проверяется! Как отреагирует Минюст на покушение по жизни и здоровья сотрудника? Буду держать в курсе", - написал Старенький.

Как сообщалось, 19 мая около 5 часов утра в одном из спальных микрорайонов Кропивницкого по предварительной информации, на автомобиле Нива, принадлежавшем потерпевшему, сдетонировало взрывное устройство. Мужчина получил тяжелые травмы. Полиция выясняет обстоятельства.

В результате взрыва транспортный автомобиль получил механические повреждения. С места происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства.

Украинская правда