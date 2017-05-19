Минобороны выделит больше денег на спецназовцев

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Пятница, 19 мая 2017, 15:21

Министр обороны Степан Полторак решил увеличить финансовый ресурс Сил специальных операций ВСУ.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

"Несмотря на то, что украинские Силы специальных операций созданы недавно, они показали свой уровень профессионализма в ходе международных учений "Пылающий меч 2017" в Литве", - отметил глава МО.

Находясь в Литве на церемонии закрытия учений, он пообещал, что по завершению командировки примет определенные организационные и управленческие решения по улучшению инфраструктуры подразделения и приобретение определенных типов оснащения.

Украинская правда

Темы: Минобороны Полторак армия
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