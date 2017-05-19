В субботу без осадков лишь на западе, в воскресенье грозы по всей Украине

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Пятница, 19 мая 2017, 15:51

В субботу, 20 мая, в центральных, восточных, южных и северных областях Украины ожидаются слабые дожди с грозами при температуре 16-19 градусов тепла.

На западе Украины будет без осадков при более теплой погоде, до 23 градусов тепла, а на Закарпатье даже до 25 градусов, прогнозирует Укргидрометцентр.

В Винницкой области днем без существенных осадков.

Погода 20 мая
Погода 20 мая

В воскресенье, 21 мая, по всей Украине ожидаются грозы, на западе станет прохладнее, а на востоке воздух, наоборот, немного прогреется.

Прогноз на 21 мая
Прогноз на 21 мая

Уже в понедельник, 22 мая, на всей территории Украины похолодает. Ночью дожди ожидают по всей территории страны, но днем на западе сухо, на Закарпатье и Буковине – без существенных осадков. На юге и востоке прогнозируют дожди в течение всех суток.

Прогноз на 22 мая
Прогноз на 22 мая

В Киеве и области дожди ожидаются оба выходных, в воскресенье потеплеет до 20-22 градусов, в понедельник похолодает на четыре градуса, но уже во вторник и среду снова потеплеет до 20-22  градусов.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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