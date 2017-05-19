ГПУ просит снять неприкосновенность еще с трех нардепов

Генеральная прокуратура подготовила представления в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.

Об этом сообщает в пятницу генпрокурор Юрий Луценко у себя в Facebook.

"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 шт 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины ) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 шт 2 УК Украины) ", – пишет он.

Согласно указанным Луценко данным, Бобова из партии "Видродження" подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Дейдея из "Народного фронта" - в незаконном обогащении, а Лозового (Радикальная партия) - в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.

Украинская правда