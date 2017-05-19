Украину ждут новые заморозки и дожди – синоптики

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Пятница, 19 мая 2017, 16:40

Украинский гидрометцентр прогнозирует 22-23 мая заморозки на почве до 2-4 градусов ниже нуля, а также осадки по свой Украине на ближайшей неделе.

Об этом на пресс-конференции 19 мая сказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко, сообщает "Укринформ".

"22-23 мая не исключены опять-таки заморозки на поверхности почвы. К счастью, мы не прогнозируем их в воздухе, но на поверхности почвы заморозки довольно-таки вероятны", - заявила она.

Синоптик добавила, что это снижение температуры не приведет к большим убыткам и достигнет отметки минус 2 - минус 4 градуса.

Кроме того, на ближайшую неделю Адаменко прогнозирует осадки по всей территории Украины. По ее словам, в этот период температура воздуха снижаться не будет.

Темы: погода
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