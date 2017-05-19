Луценко назвал жалобу нардепа на Третьякова "доносом"

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Пятница, 19 мая 2017, 16:56

Генпрокурор Юрий Луценко назвал "доносом" заявление народного депутата от НФ Виктора Романюка о совершении уголовного преступления нардепом от БПП Александром Третьяковым.

Так он прокомментировал заявление Романюка, опубликованную в Facebook.

"Я не Берия. Доносами не интересуюсь", - написал Луценко.

В своем заявлении Романюк обвиняет Третьякова в личных угрозах и препятствовании деятельности народного депутата.

По словам Романюка, Третьяков "выражал на русском языке угрозы и оскорбления в нецензурной форме".

Он также заявил, что Третьякова возмутила его депутатское обращение в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции относительно яхты MarinaWonder, которую Третьяков арендовал за 135 тысяч евро в 2016 году и не указал соответствующую информацию в декларации.

В комментарии "Украинской правде" Третьяков назвал Романюка "больным ребенком" и рассказал, что отдельно за аренду яхты не платил, а услуги по ее найму были включены в общий платеж туристическому оператору. По его словам, все услуги по организации отдыха он оплатил в Украине через туристическую фирму, о чем имеет все соответствующие документы.

Также Третьяков добавил, что НАПК занимается проверкой этого факта и ему не за что переживать.

Украинская правда

Темы: Луценко декларации НАПК
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