На митинге УПЦ МП под Радой заметили священника с пачкой денег

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Пятница, 19 мая 2017, 17:41

В распоряжение "Украинской правды" попало видео, на котором священник с пачкой денег в руках ходит среди сторонников УПЦ МП на митинге под Верховной Радой.

Этот видеролик редакции передал очевидец событий.

На записи видно, как батюшка, держа стопку денег, общается с молодым парнем, в руках у которого - открытый рюкзак. Все выглядит так, будто священнослужитель подготовил наличные для каких-то расчетов.

Свидетель этой сцены утверждает, что церковник привез участникам митинга "зарплату".

Как сообщалось, 18 мая под Верховной Радой состоялся молебен священников и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. Они протестовали против двух законопроектов №4511 и №4128: об особом статусе в Украине религиозных организаций, "руководящие центры" которых находятся в государстве-агрессоре, и о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно изменения религиозными общинами подчиненности.

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Темы: церковь Верховная Рада митинги
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