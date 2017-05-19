Украина введет заградительные пошлины на российский шоколад

1934 просмотра
2
Пятница, 19 мая 2017, 18:06

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговой пошлины против шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из Российской Федерации.

Об этом "Европейской правде" стало известно от источника, близкого к комиссии.

Соответствующее решение в ближайшие дни будет опубликовано в "Урядовом курьере" и вступит в силу.

Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33% и будет действовать в течение 5 лет.

Также Межведомственная комиссия по международной торговле отказалась продлевать специальных мер относительно импорта в Украину посуды и приборов столовых или кухонных из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта. Соответствующее решение вскоре будет обнародовано в "Правительственном курьере".

Европейская правда

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Ватикан не вызывал посла и не критиковал "религиозные законопроекты" - Беца 19 мая 2017, 14:41
Кулеба: Лавров заговорил о "визовой дискриминации россиян в Крыму" 19 мая 2017, 12:52
В Кремле ищут письмо девятилетнего сына Сущенко к Путину 19 мая 2017, 11:46
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.189.200.---Nanik19.05.2017 18:15
Порошенко наш президент
ОтветитьС цитатой
IP: 94.45.134.---Pike_19.05.2017 18:13
Вот так движняк пошёл. Каждый день - новый удар по экономике РФ!
если б начали в 2014 году - Росся уже б давно вернула Крым, Кубань (и Сахалин в придачу)
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
ГПУ: Работника НАБУ поймали на взятке в размере 150 тыс долларов
Cуд остановил выполнение решения суда о взыскании долга ОПЗ перед Ostchem – ФГИ
На митинге УПЦ МП под Радой заметили священника с пачкой денег
Лозовой пьет чай и о снятии неприкосновенности не беспокоится
Все новости
Былые времена

Публичные люди о своих приключениях во Вконтакте

Берегиня

Водитель в вышиванке