Ляшко говорит, что Лозового используют для шантажа политсилы
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности Андрея Лозового имеет целью сделать политическую силу более гибкой в переговорах с властями.
Об этом он написал на своем Facebook.
"Представление Луценко на Лозового - это расправа за нашу политическую позицию! Это четко выраженный политический заказ и имитация борьбы с коррупцией вместо того, чтобы реально бороться с ней. На регионаловских коррупционеров, которые нанесли государству ущерб на миллиарды, Луценко представление не внесет никогда. Потому что регулярно принимает от них деньги за то, что не трогает", - заявил Ляшко.
Он назвал несколько причин, зачем Луценко хочет лишить Лозового неприкосновенности.
"Попытка запугать нас, чтобы сделать "договороспособными". И несколько гонцов от него ко мне подходили с предложениями договориться. Я их вежливо послал, потому что принуждать меня к "дружбе" шантажом и угрозами никому не удастся. Не на того нарвались", - так Ляшко сформулировал одну из причин.
Другая причина, по его мнению, - "это политическая расправа над Радикальной партией как оппозиционной политической силой".
"Я убежден, что эти преследования моей команды осуществляются по указанию Президента Порошенко, чьим кумом и ставленником является Луценко. Я не исключаю, что это давление на нашу фракцию, чтобы мы голосовали за грабительские пенсионную и земельные "реформы" власти", - заявил нардеп.
Как известно, 19 мая Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура подготовила представления в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.
Геннадия Бобова из партии "Видродження" подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея из "Народного фронта" - в незаконном обогащении, а Андрея Лозового (Радикальная партия) – в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.
Украинская правда
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