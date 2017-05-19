Гройсман попросил ГПУ и НАБУ расследовать дело ОПЗ

Премьер Владимир Гройсман направил письма в Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с призывом провести расследование и не допустить банкротства Открытого акционерного общества "Одесский припортовый завод".

Об этом сообщила пресс-служба правительства в пятницу вечером

В своих обращениях Гройсман напомнил, что решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 25 июля 2016 года признано долг ОПЗ перед группой компаний "Ostchem" в общем размере 251 235 154,59 долл., учитывая штрафные санкции.

Южный городской суд Одесской области удовлетворил ходатайство представителей "Ostchem" о взыскании долга, и все попытки обжаловать это решение не дали результата.

"В настоящее время Фондом государственного имущества Украины, который является органом управления общества (ОПЗ), вместе с обществом готовится к подаче в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационная жалоба. С целью защиты интересов государства и недопущения доведения до банкротства одного из крупнейших отечественных предприятий, прошу вас рассмотреть возможность вступления Генеральной прокуратуры Украины в это дело", - говорится в письме Гройсмана к генпрокурору Юрию Луценко.

Обращаясь к руководителю НАБУ Артему Сытнику, премьер-министр призвал провести специальное расследование деятельности должностных лиц с целью выявления фактов нарушения интересов государства.

"Учитывая стратегическое значение предприятия для экономики и безопасности государства, прошу вас рассмотреть возможность проведения расследования деятельности должностных лиц с целью выявления фактов нарушения интересов государства и предотвращения доведению до банкротства одного из крупнейших государственных предприятий", - говорится в обращении Гройсмана к руководителю НАБУ.

Как известно, "Ostchem" с 2012 года была единственным поставщиком газа на завод, а другие компании Дмитрия Фирташа - с марта 2013 года, монопольными покупателями продукции завода.

Долг образовался по контракту с "Ostchem" на поставку газа от 20 января 2013 года. Он сформировался в сентябре-декабре 2013 года.

Именно в этот период "Газпром" снизил цену газа для "Ostchem" с 430 до 265 долларов за тысячу кубометров. Но для ОПЗ компания Фирташа продолжала продавать газ по 430 долл.

Льготный газ закачивался структурами Фирташа в подземные хранилища.

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Украинская правда