В НАБУ заявили, что расследуют только дела Лозового и Дейдея

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Пятница, 19 мая 2017, 22:49

Детективы НАБУ осуществляют расследование по уголовным производствам относительно только двух депутатов, с которых ГПУ попросила снять неприкосновенность - Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном в пятницу вечером.

Согласно информации, эти производства начаты по результатам анализа е-деклараций указанных лиц, а также обращения общественных организаций.

"Но только в отношении одного из этих двух парламентариев, а именно Евгения Дейдея, проект подозрения и соответствующего представления в Верховную Раду подготовлены детективами НАБУ по материалам проведенного досудебного расследования. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины ( "Незаконное обогащение") ", - сообщили в ведомстве.

"Что касается остальных подозрений, то в их подготовке детективы не участвовали. НАБУ пока неизвестно, на основании каких материалов досудебного расследования подготовлены эти документы. Поэтому Бюро пока воздерживается от комментариев относительно их содержания и обоснованности", - добавили в НАБУ.

В ведомстве также напомнили, что согласно ст. 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины, письменное уведомление о подозрении народному депутату осуществляет генеральный прокурор. Привлечение к уголовной ответственности парламентариев при наличии достаточных доказательств для подозрения происходит после получения на это соответствующего согласия Верховной Рады. Необходимое для этого представление вносит генеральный прокурор.

Как известно, 19 мая Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура подготовила представления в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.

Геннадия Бобова из партии "Видродження" подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея из "Народного фронта" - в незаконном обогащении, а Андрея Лозового (Радикальная партия) – в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.

Украинская правда

Темы: НАБУ Генпрокуратура Верховная Рада
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