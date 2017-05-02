В РФ заявили о встрече Тиллерсона и Лаврова

1 мая состоялся телефонный разговор Госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает МИД РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе него был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа "на полях" министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (Аляска) 10-11 мая.

Также, как отмечается, в ходе разговора "рассматривались некоторые вопросы двусторонней сферы отношений".

"Главы внешнеполитических ведомств также кратко обменялись мнениями по проводимой в Астане 3-4 мая международной встрече по Сирии", - отметили в МИД РФ.

Ранее в МИД РФ заявляли, что возможность встречи Тиллерсона и Лаврова прорабатывается.

Напомним, 12 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершил свой первый официальный визит в Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсуждали вопросы Сирии и Донбасса.