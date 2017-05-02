В Минске после первомайского шествия задержали лидера оппозиции

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Вторник, 2 мая 2017, 02:56

В Минске после акции протеста 1 мая был задержан оппозиционный политик Павел Северинец.

Об этом сообщает ВВС.

Северинец, член оргкомитета по созданию белорусской христианско-демократической партии, 1 мая вместе с соратниками возглавил шествие в центре города. После завершения акции он не вернулся домой, о его местонахождении в течение нескольких часов не знали семья и соратники.

Жена политика Ольга Северинец сообщила позже, что обнаружила мужа в центре изоляции правонарушителей.

Соцсети и ряд белорусских негосударственных СМИ сообщают также о задержании оппозиционного активиста Максима Винярского, который зажег во время шествия файер.

В шествии приняли участие не более 150 граждан. Движение демонстрантов сопровождала колона автозаков, но публичных препятствий акции оппозиционеров не было.

На митинге звучали лозунги, связанные с праздником 1 мая. Собравшиеся требовали экономических свобод, а также скандировали "Лукашенко уходи" и "Живе Беларусь!"

Демонстранты также требовали освобождения активистов, заключенных под стражу после Дня Воли 25 марта и обвиненных в попытке свержения действующей власти путем создания незаконных военизированных формирований.

Напомним, 29 апреля в Минске приговорили к пяти суткам административного ареста оппозиционного политика Николая Статкевича, призывавшего своих сторонников выйти 1 мая на демонстрацию протеста против политики президента Александра Лукашенко.

Темы: Беларусь оппозиция
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