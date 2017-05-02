На Донбассе задержали двоих мужчин, у которых изъяли гранаты

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Вторник, 2 мая 2017, 04:42

1 мая в Курахово Донецкой области полиция совместно с СБУ и военной комендатурой в ходе спецоперации задержала двоих мужчин.

Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"У одного из них (задержанных) изъят шприц с наркотиками, а при осмотре их мест проживания обнаружены 13 гранат РГД-5, 4 гранаты Ф-1, 5 гранат ВОГ, 18 запалов", - говорится в сообщении.

На местоприбыли взрывотехники. Обстоятельства устанавливаются.

Темы: Донбасс полиция
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