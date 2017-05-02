СМИ: США планируют второй раз за неделю запустить межконтинентальную ракету

В условиях растущей напряженности на Корейском полуострове ВВС США в среду, 3 мая, планируют провести еще одно испытание ракеты большой дальности.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на 3 американских чиновников.

Официальные лица Пентагона заявили, что запуск ракеты Minuteman III был давно запланирован.

Также отмечается, что ракета будет запущена с той же испытательной базы Вандерберг в Калифорнии, что и предыдущая.

26 апреля США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету. Она пролетела 4200 миль на запад к полигону на Маршалловых островах.

Пуск ракеты, способной нести ядерный заряд, состоялся на фоне обострения ситуации в Северной Корее.

Ранее в КНДР заявили, что планируют увеличить количество тестовых запусков ракет и проводить их еженедельно, несмотря на международное осуждение и растущее военное напряжение с США.

США отправили ударную группу в акваторию у берегов Корейского полуострова.

Как сообщалось, Пентагон проведет два испытания по перехвату северокорейских ракет.