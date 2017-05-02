Трамп и Путин поговорят по телефону 2 мая

77 просмотров
0
Вторник, 2 мая 2017, 05:27

Президент США Дональд Трамп пообщается по телефону с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 2 мая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Переговоры назначены на 12:30 по местному времени (19:30 по Киеву).

Высокопоставленный представитель администрации Трампа сказал, что оба лидера, вероятно, обсудят ситуацию в Сирии.

Первый телефонный разговор между Трампом и Путиным произошел в конце январе. Позже они также общались по телефону, однако лично не встречались.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин могут встретиться в конце мая.

Темы: Трамп Путин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп заявил, что счел бы за честь встречу с лидером КНДР 1 мая 2017, 20:52
Трамп пригласил Дутерте в Белый дом, Госдеп шокирован 1 мая 2017, 05:52
Трамп обвинил Клинтон в связях с РФ и назвал лидера КНДР "умным парнем" 30 апреля 2017, 23:39
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СМИ: Украинский политзаключенный скончался в российском СИЗО
Боевики бьют по Марьинке, ранены двое гражданских
В первый день мая 5 военных ВСУ получили ранения - АТО
Выборы в ОТГ: Ключевая проблема - подкуп избирателей
Все новости
5 фактов о сыре

Сыр как таблетка долголетия

Чернобыль. Свидетельства

Провести демонстрацию 1 мая 1986-го приказали из Москвы