Трамп и Путин поговорят по телефону 2 мая
Президент США Дональд Трамп пообщается по телефону с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 2 мая.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Переговоры назначены на 12:30 по местному времени (19:30 по Киеву).
Высокопоставленный представитель администрации Трампа сказал, что оба лидера, вероятно, обсудят ситуацию в Сирии.
Первый телефонный разговор между Трампом и Путиным произошел в конце январе. Позже они также общались по телефону, однако лично не встречались.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин могут встретиться в конце мая.
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