Сутки в АТО: 55 обстрелов, 4 военных ВСУ ранены

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Вторник, 2 мая 2017, 06:41

За минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в результате чего четверо военных ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Приморском направлении  по позициям вблизи Павлополя боевики били из 120 мм минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов они обстреливали опорные пункты ВСУ возле Марьинки. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия террористы били по украинским позициям поблизости Гнутово.

Из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров сепаратисты обстреливали силы АТО в Красногоровке, а из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в Водяном. Из гранатометов различных систем боевики вели огонь по позициям сил АТО в районах населенных пунктов Талаковка, Широкино, а из пулеметов больших калибров - вблизи Новотроицкого. В районе Павлополь "работали" снайперы.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия террористы накрывали украинские позиции возле Луганского. Минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие боевики применяли по опорным пунктам сил АТО возле Авдеевки.

Из 120 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по украинским военным в Верхнеторецком, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - по ВСУ в Новгородском, Майорске, Зайцево и шахте "Бутовка".

На Луганском направлении из автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров боевики вели огонь по украинским опорным пунктам возле Новозвановки. Автоматические гранатометы и стрелковое оружие террористы применяли по позициям вблизи населенных пунктов Валуйское, Крымское, Малиновое, Станица Луганска.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", - заявили в штабе.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
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