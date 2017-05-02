Украина, Канада и Британия проведут наблюдательный полет над РФ

В рамках реализации Договора по открытому небу в период со 2 по 6 мая миссия Канады, Великобритании и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Белоруссии и РФ.

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает "Интерфакс-Украина".

Полет будет выполняться на канадском самолете C-130J с аэродрома Кубинка.

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские и белорусские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения", - отметил он.

По его словам, самолет наблюдения C-130J относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором", - сказал Рыжков.