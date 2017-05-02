Украина, Канада и Британия проведут наблюдательный полет над РФ

149 просмотров
0
Вторник, 2 мая 2017, 07:17

В рамках реализации Договора по открытому небу в период со 2 по 6 мая миссия Канады, Великобритании и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Белоруссии и РФ.

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает "Интерфакс-Украина".

Полет будет выполняться на канадском самолете C-130J с аэродрома Кубинка.

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские и белорусские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения", - отметил он.

По его словам, самолет наблюдения C-130J относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором", - сказал Рыжков.

Темы: Украина Росcия Канада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Ливии судили 14 украинцев с задержанного танкера - СМИ 30 апреля 2017, 20:34
Танкер, задержанный в Ливии, принадлежит одесской компании 29 апреля 2017, 17:45
Бегство от будущего 28 апреля 2017, 13:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СМИ: Украинский политзаключенный скончался в российском СИЗО
Боевики бьют по Марьинке, ранены двое гражданских
В первый день мая 5 военных ВСУ получили ранения - АТО
Выборы в ОТГ: Ключевая проблема - подкуп избирателей
Все новости
5 фактов о сыре

Сыр как таблетка долголетия

Эволюция привычек

Что выяснила американка Дженнифер Дикинсон, изучая Закарпатья