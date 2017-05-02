В Киеве такси влетело в отбойник: водитель погиб, пассажир в реанимации

2259 просмотров
0
Вторник, 2 мая 2017, 10:09

В Киеве на проспекте Победы такси врезалось в отбойник. Водитель погиб, пассажиру оторвало руку.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель Киа такси поздно заметил опору путепровода, выкрутил руль влево и врезался правой стороной в отбойник.

Водитель такси погиб на месте. Пассажиру, музыканту, оторвало руку. Мужчина в критическом состоянии был госпитализирован в реанимацию 17 политравмы.

"Все время просил спасти конечность. Руку забрали с ним, однако удастся ли пришить - неизвестно, очень сильно повреждена", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что, по словам пассажира, водитель был пьян.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Обломки авто забросали три встречных ряда, движение ограничено в обоих направлениях.

Темы: ДТП Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-министр Швайка попал в ДТП 29 апреля 2017, 22:12
Трое украинцев пострадали в ДТП в России 15 апреля 2017, 05:59
Вера Савченко зацепила машиной женщину 13 апреля 2017, 11:14
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сутки в АТО: 55 обстрелов, 4 военных ВСУ ранены
СМИ: Украинский политзаключенный скончался в российском СИЗО
Боевики бьют по Марьинке, ранены двое гражданских
В первый день мая 5 военных ВСУ получили ранения - АТО
Все новости
Жизнь в сети

Зависимость от соцмедиа и советы, как из нее вырваться

Афиша на 28-30 апреля

Сказки на ночь. Зощенко, ретро-круиз, вечеринки, выставки, корнцерты...