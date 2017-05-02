В Одессе почтили память погибших 2 мая украинских активистов

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Вторник, 2 мая 2017, 12:54
Думская

Около ста человек приняли участие в поминальной акции по первым погибшим в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе – представителям проукраинской стороны гражданских столкновений Игорю Иванову и Андрею Бирюкову.

 
Все фото "Думской"

Как передает "Интерфакс-Украина", на углу улиц Дерибасовской и Преображенской участники акций разместили на ограде тротуара фотографии погибших, цветы и ленты в цветах украинского флага.

В рамках мероприятия прошла панихида по погибшим.

 

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, во время проведения поминальных молебнов по погибшим 2 мая 2014 на Соборной площади нарушений общественного порядка не допущено.

 

Полиция продолжает усиленное патрулирование центральных улиц и площадей

Темы: Одесса
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