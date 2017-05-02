Одесская полиция ищет "минеров" университетов и Дома профсоюзов

При обследовании территорий двух университетов в г. Одессе любых взрывоопасных веществ, устройств или предметов не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Полицией принимаются меры для установления личности и задержания злоумышленника, который сообщил о заминировании.

Также принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, причастного к даче ложного сообщения о минировании Дома профсоюзов.

В полиции также сообщили, что задержанный за злостное неповиновение полиции при эвакуации людей с Куликова поля – 57-летний житель г. Черноморск.

Как сообщалось, в Одессе во вторник проходят мероприятия почтения памяти погибших 2 мая 2014 года.

Ранее появились сообщения о заминировании Национального университета им. Мечникова и Одесского Национального политехнического университета. Затем неизвестный сообщил также о минировании Дома профсоюзов, в связи с чем была проведена эвакуация граждан с Куликова поля для проверки сообщения. Один из граждан не захотел подчиниться требованиям сотрудников полиции, он был задержан.