СБУ нашла российские мины возле военной части в Широкино
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили две мины российского производства в районе проведения АТО.
Как сообщает пресс-служба СБУ, боеприпасы во взведенном состоянии были установлены вблизи одной из воинских частей Вооруженных сил Украины вблизи города Широкино Донецкой области.
Оперативники СБУ деактивировали две противопехотные мины направленного действия "МОН-50" и передали их военным.
По заключению специалистов, боеприпасы были изготовлены в 1997 году в России и не находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
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