2 мая в Одессе: задержаны 14 человек, правонарушений не допущено

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Вторник, 2 мая 2017, 21:14

В Одессе 2 мая во время мероприятий по чествованию погибших в Одессе в 2014 году правоохранители задержали 14 человек.

Об этом на брифинге вечером во вторник сообщил замминистра внутренних дел Сергей Яровой, пишет Думская.net.

"Всего было задержано 14 человек, из которых двое - задержаны утром в районе Соборной площади, остальные были задержаны возе Куликового поля", - сообщил Яровой. 

"Один человек был задержан за холодное оружие, у двух задержанных обнаружили наркотики, другие - за мелкое хулиганство", - добавил он.

Яровой отметил, что по подсчетам правоохранителей, на Куликово поле 2 мая пришли до 1,5 тыс. человек.

Как сообщил начальник полиции Одесской Дмитрий Головин, в течение 2 мая правоохранители выявили несколько фактов незаконного оборота наркотических веществ и один факт обнаружения холодного оружия - мачете - которое пытались пронести на место проведеня поминальных мероприятий.

"Попытка была неудачной благодаря металлодетекторам, установленным по периметру Куликового поля. Все факты внесены в ЕРДР, решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщил Головин.

По состоянию на 21:00 2 мая проход на площадь у Дома профсоюзов перекрыт полицией, доступа граждан к Куликову полю нет.

Как известно, 2 мая полиция 6 раз проверяла сообщения о минировании объектов на территории Одессы, злоумышленники сообщали о минировании двух вузов, и дважды - о минировании Дома профсоюзов.

Украинская правда

Темы: Одесса полиция
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