Деканоидзе вернула гражданство Грузии - СМИ

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Вторник, 2 мая 2017, 21:28

Экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе вернула гражданство Грузии.

Об этом пишет местное издание "Грузия Online".

"Как отмечают в администрации президента, гражданство Грузии Хатии Деканоидзе, которая является гражданкой Украины, было выдано с соблюдением всех требований закона. Деканоидзе сначала обратилась с просьбой о предоставлении гражданства в Минюст, окончательное же решение принял президент 12 апреля", - говорится в сообщении.

Как известно, Хатия Деканоидзе лишилась гражданства Грузии после того, как была назначена на государственную должность в Украине.

Больше о должности и  отставке Деканоидзе читайте в материале "Варягам здесь не место. Почему идет Хатия Деканоидзе".

Темы: Деканоидзе Грузия
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Комментарии — 1
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IP: 77.247.181.---spitfire02.05.2017 22:13
мені залишається лише привітатати пані Деканоїдзе із поверненням до Батьківщини.
мені кортить подякувати їй за вагомий внесок у долю моєї країни і висловити свій жаль.
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