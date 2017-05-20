МинАТО: Поставки воды в ОРЛО пока невозможны

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Суббота, 20 мая 2017, 03:28

Поставки питьевой воды на оккупированную территорию Луганской области на данном этапе невозможны из-за задолженности.

Об этом шла речь в ходе совещания, посвященного ознакомлению с работой КП "Попаснянский районный водоканал".

"Как известно, в течение длительного времени водоканал обеспечивал водоснабжением потребителей ОРЛО, не получая какой-либо компенсации за его потребление. За это время у предприятия накопилась задолженность за потребленные ресурсы, в том числе за электроэнергию. По данным руководства КП, сумма долга за электроэнергию составляет 145 млн грн, поэтому поставки питьевой воды на неподконтрольную территорию на данном этапе невозможны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие обеспечивает водой 50 тысяч людей на территории Луганской области, подконтрольной украинскому правительству и 400 тысяч людей во временно оккупированных районах.

Темы: "ЛНР"
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