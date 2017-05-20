США не будут наносить удары в Сирии при отсутствии угрозы американским силам

Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что удары в Сирии не повторятся, если не будет угрозы военнослужащим США.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Пентагоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Накануне я пообещал, что это не повторится, если не будет угрозы для наших сил", - сказал он.

Данфорд пояснил, что решение о нанесении удара носило оборонительный характер.

"Наше командование на месте почувствовало угрозу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что возглавляемая США коалиция нанесла удар по правительственным силам Сирии. Удар был осуществлен по колонне правительственных сил в четверг недалеко от границы с Иорданией.