США не будут наносить удары в Сирии при отсутствии угрозы американским силам

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Суббота, 20 мая 2017, 04:41

Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что удары в Сирии не повторятся, если не будет угрозы военнослужащим США.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Пентагоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Накануне я пообещал, что это не повторится, если не будет угрозы для наших сил", - сказал он.

Данфорд пояснил, что решение о нанесении удара носило оборонительный характер.

"Наше командование на месте почувствовало угрозу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что возглавляемая США коалиция нанесла удар по правительственным силам Сирии. Удар был осуществлен по колонне правительственных сил в четверг недалеко от границы с Иорданией.

Темы: США Сирия
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