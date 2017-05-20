США не будут наносить удары в Сирии при отсутствии угрозы американским силам
Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что удары в Сирии не повторятся, если не будет угрозы военнослужащим США.
Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Пентагоне, передает "Интерфакс-Украина".
"Накануне я пообещал, что это не повторится, если не будет угрозы для наших сил", - сказал он.
Данфорд пояснил, что решение о нанесении удара носило оборонительный характер.
"Наше командование на месте почувствовало угрозу", - сказал он.
Ранее сообщалось, что возглавляемая США коалиция нанесла удар по правительственным силам Сирии. Удар был осуществлен по колонне правительственных сил в четверг недалеко от границы с Иорданией.
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