Переговоры по Сирии в Женеве не принесли результатов

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Суббота, 20 мая 2017, 05:32

Шестой раунд переговоров по мирному урегулированию в Сирии, которые проводятся в Женеве под эгидой ООН, завершился без ощутимых результатов.

Об этом сообщил вечером в пятницу, 19 мая, спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает DW.

Он отметил, что в ходе четырехдневных консультаций удалось достичь договоренности проводить встречи экспертов по вопросам права и конституции.

По его словам, речь на непрямых переговорах враждующих сторон шла о новой конституции, новом правительстве, свободных выборах и борьбе с терроризмом.

Следующий раунд консультаций состоится, предположительно, в июне.

ООН с 2012 года безуспешно пытается достичь путем переговоров мирного решения конфликта в Сирии, где идет гражданская война. Оппозиция хочет смещения президента Башара Асада, однако официальный Дамаск выступает категорически против.

Темы: Сирия ООН
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