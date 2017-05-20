Порошенко в субботу проведет переговоры с Меркель

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Суббота, 20 мая 2017, 06:03

В субботу, 20 мая, президент Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Германию, где проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"20 мая Президент Украины Петр Порошенко с однодневным рабочим визитом в Германию по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры лидеров двух государств пройдут в резиденции Федерального правительства Германии – в замке Мезеберг.

Ранее Порошенко заявлял, что накануне саммита стран G7 проведет переговоры с лидерами этих стран, во время которых поднимет вопрос продления санкций в отношении РФ не на шесть, а на 12 месяцев.

Темы: Порошенко Меркель
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