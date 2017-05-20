Сутки в АТО: Боевики били из "Градов", 4 украинских военных ранены

103 просмотра
0
Суббота, 20 мая 2017, 06:54

Ситуация в зоне  проведения АТО остается сложной, за сутки боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов 4 украинских военнослужащих получили ранения.

На Приморском направлении зафиксировано 26 обстрелов. Вечером сепаратисты из 120 мм минометов обстреливали украинские позиции в Широкино и Гнутово. Опорные пункты возле Широкино и Бердянского были обстреляны из 122 мм артиллерийских систем.

Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям сил АТО поблизости Водяного, Павлополя, Новогригорьевки и еще ряда населенных пунктов. В районе Марьинки и Красногоровки террористы вели огонь из 82 мм минометов и легкого вооружения. Одна из мин калибра 82 мм попала в жилой квартал Красногоровки, разрушений и пострадавших среди гражданских лиц нет.

На Донецком направлении боевики 16 раз открывали огонь. Наиболее сложной ситуация в южном и восточном пригороде Авдеевки.

"С наступлением сумерек боевики обстреливали украинских воинов на этом участке фронта из 120 мм и 82 мм минометов, а также стрелкового оружия и гранатометов. Северо-восточнее, в районе Верхнеторецкого, противник бил по нашим укреплениям из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. На Светлодарской дуге в очередной раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов врагом были обстреляны наши воины, которые держат оборону возле Луганского", - отметили в штабе.

На Луганской направлении зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков. Поздно вечером террористы обстреляли опорные пункты сил АТО возле Троицкого из РСЗО "Град", 152-мм и 122-мм артиллерийских систем.

Также из ствольной артиллерии калибра 122 мм сепаратисты били по украинским позициям в районе Новоалександровки. Из 120 мм и 82 мм минометов боевики били неподалеку Новозвановки и Попасной. Из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны позиции ВСУ возле Валуйского, Крымского и Станицы Луганской.

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СЦКК: Боевики обстреляли сотрудников миссии Красного креста 19 мая 2017, 22:27
День в АТО: 24 обстрела, пострадавших нет 19 мая 2017, 19:47
Пограничники возобновили работу КПВВ "Гнутово" 19 мая 2017, 14:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сутки в АТО: Боевики били из "Градов", 4 украинских военных ранены
СЦКК: Боевики блокируют восстановление инфраструктуры на Донбассе
В НАБУ заявили, что расследуют только дела Лозового и Дейдея
СЦКК: Боевики обстреляли сотрудников миссии Красного креста
Все новости
Видео

"Депортация забрала все": Видео ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар

Флешмоб

Подари платье выпускнице детского дома