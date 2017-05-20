Сутки в АТО: Боевики били из "Градов", 4 украинских военных ранены

Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, за сутки боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов 4 украинских военнослужащих получили ранения.

На Приморском направлении зафиксировано 26 обстрелов. Вечером сепаратисты из 120 мм минометов обстреливали украинские позиции в Широкино и Гнутово. Опорные пункты возле Широкино и Бердянского были обстреляны из 122 мм артиллерийских систем.

Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям сил АТО поблизости Водяного, Павлополя, Новогригорьевки и еще ряда населенных пунктов. В районе Марьинки и Красногоровки террористы вели огонь из 82 мм минометов и легкого вооружения. Одна из мин калибра 82 мм попала в жилой квартал Красногоровки, разрушений и пострадавших среди гражданских лиц нет.

На Донецком направлении боевики 16 раз открывали огонь. Наиболее сложной ситуация в южном и восточном пригороде Авдеевки.

"С наступлением сумерек боевики обстреливали украинских воинов на этом участке фронта из 120 мм и 82 мм минометов, а также стрелкового оружия и гранатометов. Северо-восточнее, в районе Верхнеторецкого, противник бил по нашим укреплениям из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. На Светлодарской дуге в очередной раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов врагом были обстреляны наши воины, которые держат оборону возле Луганского", - отметили в штабе.

На Луганской направлении зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков. Поздно вечером террористы обстреляли опорные пункты сил АТО возле Троицкого из РСЗО "Град", 152-мм и 122-мм артиллерийских систем.

Также из ствольной артиллерии калибра 122 мм сепаратисты били по украинским позициям в районе Новоалександровки. Из 120 мм и 82 мм минометов боевики били неподалеку Новозвановки и Попасной. Из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны позиции ВСУ возле Валуйского, Крымского и Станицы Луганской.